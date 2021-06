Omonia Nikozja na zgrupowaniu w Polsce. Kacper Chorążka będzie miał blisko do Krakowa

Przed cypryjskimi upałami o tej porze roku Omonia już w przeszłości uciekała do naszego kraju. A od dwóch lat jej trenerem jest Henning Berg, były szkoleniowiec Legii. Do Kielc ze swoją ekipą ma dotrzeć 28 czerwca, zgrupowanie ma potrwać do 9 lipca.

Binkowski Resort tak opisuje się na swojej stronie internetowej: " To idealne miejsce na błogi wypoczynek wśród natury. Położony w Górach Świętokrzyskich, na obrzeżach miasta, w sercu Parku Baranowskiego. Resort składa się z dwóch obiektów hotelowych. Binkowski Hotel to luksusowy czterogwiazdkowy obiekt, z którego okien roztacza się niepowtarzalny widok na las, dzięki czemu nasi goście otoczeni są ciszą i spokojem. Oprócz malowniczych krajobrazów na naszych Gości czeka mnóstwo atrakcji na terenie Resortu".

W Polsce Omonia przygotowywać będzie się m.in. do kwalifikacji Ligi Mistrzów. W ubiegłym roku pokonała w nich Legię, ale do fazy grupowej nie zdołała się przebić.