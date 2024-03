Oskarżony o zabójstwo sprzedawczyni ze sklepu w Niedomicach nie usłyszał wyroku. Nieoczekiwany ruch Mariusza T. opóźni zakończenie sprawy

Zbrodnia sprzed 23 lat pod Tanowem

Przez mieszkańców nazywany był potocznie "Jezioranami". 35-latka feralnego dnia pracowała na drugą zmianę. Powinna zamknąć sklep o godz. 17.30. Pół godziny po tym czasie obok przechodził praktykant jednego z pobliskich zakładów. Widząc uchylone drzwi, pomyślał, że sklep jest jeszcze czynny. W środku zobaczył makabryczny widok - na podłodze we krwi leżała Teresa K.

Tarnowska prokurator i Archiwum X

W 2020 roku przypadkowo akta sprawy zabójstwa z Niedomic wpadły w ręce prokurator Elżbiety Potoczek-Bara. Szukała w nich pewnych danych. Gdy zaczęła analizować sprawę, doszła do wniosku, że mimo upływu czasu można wykryć sprawcę. W końcu rozpoczęła oficjalne czynności, do których zaangażowała policjantów z wydziału kryminalnego KMP Tarnów oraz Archiwum X z Krakowa.

Prawdziwy przełom w śledztwie nastąpił jesienią 2022 roku. Do prokuratury dotarły wtedy wyniki badań próbki DNA Marka T., który znajdował się w kręgu zainteresowania śledczych. Specjaliści potwierdzili zgodność jego profilu genetycznego z kodem DNA zabezpieczonej na miejscu zbrodni krwi. Sprawca prawdopodobnie sam skaleczył się nożem podczas zadawania ciosów.

Marek T. początkowo przyznał się do zbrodni, ale w trakcie śledztwa zmienił zdanie. Twierdził, że do przyznania mieli go przymusić policjanci.

Skazany w chwili zabójstwa miał 17 lat. Mieszkał niedaleko sklepu. Jak ustalili śledczy, 23 stycznia 2001 roku mężczyzna pojawił się tam tuż przed zamknięciem. Miała zaatakować sprzedawczynię. Oprócz ciosów nożem zdaniem prokuratury kopał ją i przyciskał stopą jej głowę do podłogi.

Marek T. został doprowadzony do prokuratury prosto z więziennej celi, ponieważ odsiadywał już wyrok za rozbój.

Przed Sądem Okręgowym w Tarnowie zakończył się proces w sprawie zabójstwa sprzedawczyni w sklepie w Niedomicach pod Tarnowem. Do zbrodni doszło 23 lata temu, ale dopiero niedawno prokuraturze i…

Wyroku nie będzie, Marek T. chce nowego adwokata

Co ciekawe Marek T. prosił o uniewinnienie, nie przyznając się do winy, natomiast jego adwokat w ostatnim słowie do sądu zwrócił się o łagodny wymiar kary dla swojego klienta.

- Na początku postępowania przygotowawczego w całości przyznał się do winy, opisał szczegółowo przebieg zdarzenia, okoliczności, które miały miejsce po popełnieniu przestępstwa. W trakcie postępowania on zmienił diametralnie swoje stanowisko procesowe, które było skrajnie sprzeczne z materiałem dowodowym, który mi nie pozwolił na ocenę oskarżonego jako niewinnego - mówi mec. Krzysztof Jakubiak, były już obrońca Marka T.

To nie spodobało się oskarżonemu i tuż przed ogłoszeniem wyroku wypowiedział pełnomocnictwo Jakubiakowi i zwrócił się do sądu o ustanowienie obrońcy z urzędu. Sąd przychylił się do stanowiska Marka T. i tym samym odroczył ogłoszenie wyroku.