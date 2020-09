Ostrzeżenie GIS: Salmonella w mięsie z Żabki! Produkt został uznany za niebezpieczny

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym dostaliśmy powiadomienie od Inspekcji Weterynaryjnej w ramach systemu RASFF o podejrzeniu obecności Salmonelli Enterritidis w mięsie drobiowym pochodzącym z ubojni „SUPERDROB”, które to mięso dostarczone zostało przez Janex do magazynów centralnych Żabki Polska S. A. . W związku z powyższym należy uznać produkty drobiowe Janex oznaczone numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku jako niezdatne do spożycia przez ludzi.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. JANEX S. i E. Wiesiak Sp. Jawna nie jest odpowiedzialny za pojawienie się bakterii w mięsie drobiowym. Do zakażeń dochodzi najprawdopodobniej kurnikach, w których hodowany jest drób. Należy również przypomnieć, że bakterie Salmonelli Enteritidis są zagrożeniem, jeżeli spożywa się mięso na surowo. Drób poddany obróbce termicznej powyżej 70°C poprzez gotowanie, pieczenie bądź smażenie jest bezpieczny dla konsumenta.