Oświęcim. Szajka Rumunów okradała sklepy z elektroniką w całej Polsce. Wpadła po włamaniu do Media Expert w Oświęcimiu [ZDJĘCIA]

Od kilku miesięcy na terenie Polski dochodziło do kradzieży z włamaniem lub usiłowania włamania do dużych sklepów z elektroniką.

Dokonane przez kryminalnych ustalenia operacyjne wskazywały na przestępczą szajkę z Rumunii. Sprawcy mieli co kilka, kilkanaście tygodni przyjeżdżać do Polski, gdzie włamywali się do sklepów, z których kradli telefony. Po dokonanym przestępstwie, sprawcy natychmiast opuszczali Polskę.

W nocy z 24 na 25 lipca 2021 r. ok. godz. 3, doszło do włamania do sklepu Media Expert w Oświęcimiu. Ze sklepu skradziono telefony, jak później ustalono, o wartości ok. 200 tys. złotych. Ochrona sklepu powiadomiła oświęcimską policję, a ta, natychmiast przekazała informację kolegom z grupy operacyjnej.

- Metoda działania wskazywała na rozpracowywaną grupę Rumunów

– informuje Małgorzata Jurecka. - Rozpoczęły się intensywne poszukiwania, a następnie pościg za uciekającymi z miejsca zdarzenia. W ich wyniku przed godz. 6, w miejscowości Zelczyna na terenie powiatu krakowskiego trzej mężczyźni, jadący dwoma samochodami, zostali zatrzymani przez policjantów z krajowej specgrupy i oświęcimskich kryminalnych. - W przeszukanych pojazdach ujawniono skradzione z oświęcimskiego sklepu mienie - dodaje.