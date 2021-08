Oszuści podszywają się pod policjantów i wyłudzają od ludzi pieniądze! Mundurowi ostrzegają Ewa Wacławowicz

Pixebay

W zeszłym tygodniu w Krakowie doszło do kolejnych oszustw metodą „na policjanta”. Dwoje mieszkańców bez wahania zaufało swoim rozmówcom i przelało na podane przez nich konto łącznie 120 tysięcy złotych, tracąc je tym samym bezpowrotnie. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ostrzegają i tłumaczą, co zrobić, by nie stać się kolejną ofiarą.