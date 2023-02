Pamiętna moda lat 90. z ulic Krakowa. Naprawdę tak się kiedyś ubieraliśmy! Zobaczcie te zdjęcia [5.02.23]

Dla wielu młodych ludzi, szczególnie tych przywiązujących dużą wagę do mody, może być w dużym szoku, jak jeszcze w latach 90-tych wyglądała rzeczywistość na krakowskich uliach.

Próżno było szukać wyszukanych stylizacji znanych głównie z zachodnich magazynów.

To co na pewno rzuca się w oczy to krój - mało dopasowane ubrania, oraz głównie mocno stonowana kolorystyka.

Oczywiście miało to swój urok, nieporównywalny jednak w żadnych stopniu w tym, jak obecnie wygląda rzeczywistość. Jasne jest, że wpływ na to ma - oprócz zdecydowanie wiekszej świadomości - przede wszystkim zdecydowanie prostszy dostęp do różnego rodzaju ubrań.

Świat się zmienił, Kraków się zmienił. Zobaczcie, jakie czasy już nie wrócą: