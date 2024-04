Siostry Karmelitanki z Zakopanego odpowiadają na zarzuty ws. planów deweloperskich

Teraz portal Onet poinformował, że siostry mają także plan co do nieruchomości w Zakopanem. I to plan budowlany. Chcą klasztor przerobić na budynek pensjonatowy, a w swoich ogrodach zbudować aż trzy budynki wielorodzinne.

Tymczasem 25 kwietnia urząd miasta w Zakopanem ogłosił wyłożenie projektu planu zagospodarowania do publicznego wglądu. Jest to więc końcowy etap procedury przed przyjęciem planu przez radę miasta.

Takie postępowanie zgromadzenia oburzyło mieszkańców Zakopanego. Ci podnoszą, że siostry same uciekają przed deweloperami, a na odchodne swoim wieloletnim sąsiadom chcą zaserwować budowę deweloperską.

Zgromadzenie dotąd nie komentowało spraw. Aż do piątku, 26 kwietnia, kiedy siostry zamieściły na stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że samo zgromadzenie nie zamierza prowadzić inwestycji deweloperskiej w tym miejscu. Ale z drugiej strony siostry przyznają, że wystąpiły o warunki zabudowy - po to by przygotować ją dla potencjalnego inwestora zainteresowanego budową deweloperską. Ma to na celu uzyskanie lepszej ceny za nieruchomość.