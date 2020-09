Tatry. Remonty szlaków idą pełną parą. To ciężka ręczna robota [ZDJĘCIA]

Tatrzański Park Narodowy kontynuuje remonty szlaków. Już wiadomo, że będą one kontynuowane do czasu aż pogoda na to pozwoli - czyli do opadów śniegu.

Remonty szlaków to wyjątkowo ciężka robota. Robotnicy wykorzystują do naprawy szlaków w 90 proc. materiał naturalny - który w danym rejonie Tatr można spotkać. Czasami wykorzystują drewniane kantówki czy siatki zabezpieczające nawierzchnię szlaku. Nie wykorzystują przy tym żadnego ciężkiego sprzętu czy elektronarzędzi. Wszystko robione jest ręcznie. Momentami ich praca wygląda jak z XIX wieku. Najważniejszym narzędziem jest bowiem kilof, łopata i ręce.

Zobaczcie na zdjęciach ekipę Łukasza Hyrczyka, która działa obecnie w Tatrach Zachodnich.