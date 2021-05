Zakopane. Jak wyglądało miasto 30 lat temu i jak wygląda teraz? Zobacz niesamowite porównanie tych samych miejsc

Zapraszamy do sentymentalnej wycieczki po Zakopanem sprzed trzech dekad. To spacer po Krupówkach - ale nie takich, jakie widzimy teraz. Po Krupówkach z asfaltem, bez McDonaldsa czy wielkiej, szklanej galerii. Na naszej liście znajdziecie miejsca, których już nie ma - tak jak np. karczma Redykołka przy skrzyżowaniu ul. Nowotarskiej i ul. Kościeliskiej. Teraz trudno poznać to miejsce, bo jest tam przejście podziemne prowadzące pod Gubałówkę.

Mocno zmieniło się także skrzyżowanie ul. Krupówki z ul. Staszica - tam, gdzie kiedyś można było zapozować do zdjęcia z białym misiem. A dziś miejsce niby to samo, a nie do poznania.

Przez trzy dekady zmieniły się kamienice na Krupówkach, kilka wyburzono, a kilkanaście przebudowano. Czasami aż trudno przypomnieć sobie, gdzie były te miejsca.

Podobnych sytuacji jest więcej, dlatego zapraszamy was w tą niesamowitą wycieczkę do przeszłości. Zobaczcie, jak wyglądali ludzie w tamtym czasie, co nosiło się 30 lat wstecz. Zapraszamy do sentymentalnej wycieczki w przeszłość.