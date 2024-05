Paznokcie hybrydowe na specjalną okazję: eleganckie, delikatne, jasne i z brokatem. Dużo wzorów

Jakie kolory paznokci na komunię?

Pierwsze komunie 2024 r. będą odbywać się jak co roku w okolicach maja. A to oznacza, że czas zastanowić się jaki manicure będzie odpowiedni na tę okazję. Zobacz inspiracje.

Jakie paznokcie na komunię dla mamy, babci, chrzestnej?

Trendy w manicure na wiosnę 2024 to przede wszystkim jednokolorowe stylizacje, delikatne i minimalistyczne zdobienia oraz stonowane kolory. Świetnie sprawdzą się kolory różowe, beżowe czy fioletowe w pastelowych tonacjach. Jeśli kolorowy manicure to nie twoja bajka, wybierz bezbarwny lakier lub odżywkę. Naturalność i minimalizm to tegoroczny hit w stylizacji paznokci. Miłośniczki odważniejszych rozwiązań również znajdą coś dla siebie. Z mody nie wychodzi czerwień, zarówno ta ognista z nutą pomarańczowych tonów, jak i ta głęboka i nasycona w odcieniach brązowych i brodowych.