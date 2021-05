Pcimianka osłabiona po zimie. Teraz trzy najważniejsze mecze sezonu

Już 15 maja można się utrzymać

Dlaczego najważniejsze? No, tutaj trzeba przypomnieć format rozgrywek w małopolskiej IV lidze w tym sezonie. Składają się one z dwóch faz - zasadniczej i finałowej. A zasadnicza w grupie krakowsko-oświęcimskiej kończy się 15 maja. Pcimianka gra teraz o to, by po kolejce 15 maja zajmować przynajmniej 9. miejsce - no bo ono daje przepustkę do grupy mistrzowskiej (na rundę finałową), a przede wszystkim daje już gwarancję utrzymania w lidze.