Pierwsze upały w tym roku odnotowano w... Krakowie! Mieszkańcy wykorzystali piękną pogodę na spacery i opalanie [ZDJĘCIA] Jakub Sajdak

Od kilku dni w Krakowie i całej Małopolsce możemy cieszyć się piękną pogodą. Po deszczowej i zimnej majówce w końcu na południu kraju na poważniej zawitało słońce. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek (11 maja) w stolicy Małopolski odnotowano ponad 30 st. C. To pierwszy taki dzień od początku roku! Nic więc dziwnego, że w tak upalną pogodę krakowianie postanowili w pełni wykorzystać i to na różne sposoby. Jedni wybrali się na spacer po krakowskim Rynku, inni rozłożyli koce i zrobili sobie piknik w parkach czy nad Wisła, a jeszcze inni postanowili się nawet opalać! Zobaczcie, jak krakowianie spędzili pierwszy tak ciepły dzień w roku!