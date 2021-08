Pijani kierowcy sprawcami wypadków na drogach powiatu wadowickiego [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Jak ogromnym zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego są nietrzeźwi kierowcy, pokazały dwa zdarzenia, do których doszło we wtorek (24.08.2021) po południu i wieczorem na drogach powiatu wadowickiego.

Najpierw do groźnego wypadku doszło ok. godz. 15 na ul. Górskiej w Wieprzu, gdzie zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Oba pojazdy zostały mocno uszkodzone. Do tego stopnia, że rannych trzeba było wyciągać z nich za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Wieprz. Andrychów. Pijani sprawcami wypadków

Na miejscu interweniowały zastępy strażaków zawodowych z JRG Andrychów, druhów ochotników z OSP Wieprz oraz pogotowie.