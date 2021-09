Pijany 33-latek z Ukrainy wymusił pierwszeństwo na radiowozie. Miał... 2,5 promila

W Suchej Beskidzkiej kierowca volkswagena włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo na oznakowanym radiowozie. Policjanci zmuszeni byli do nagłego hamowania, by uniknąć zderzenia.

- Mundurowi skontrolowali sprawcę wykroczenia. Okazało się, że 33-letni Ukrainiec jest pod wpływem alkoholu - badanie wykazało prawie 2,5 promila. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz wysoka grzywna, kara do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów - informują policjanci.

Każda osoba, która ma zamiar prowadzić pojazd, musi pamiętać, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, a także powoduje błędną ocenę odległości i szybkości. Jazda po alkoholu nawet na krótkich dystansach czy bocznymi drogami nigdy nie jest bezpieczna. Wsiadając za kierownicę, po tym jak wcześniej spożywaliśmy alkohol, ryzykujemy życie swoje, ale i innych uczestników ruchu drogowego.