PiS odsunięte od władzy w "papieskim", czyli wadowickim powiecie. Nowym starostą został Mirosław Sordyl Małgorzata Gleń

Bezpartyjny 58-letni Mirosław Sordyl z Wieprza został starostą w powiecie wadowickim. Prawo i Sprawiedliwość, mimo że w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Wadowickiego uzyskało najwięcej głosów (32,44 proc) to straciło władzę. KWW Wspólnota Samorządowa, KW Trzecia Droga oraz KWW Razem dla Powiatu Wadowickiego podpisały porozumienie i to ich koalicja objęła władzę w powiecie.