Pociąg do biegania - Chrzanowski Bieg Uliczny. Ostatnia okazja, by zapisać się do udziału w popularnym biegu Sławomir Bromboszcz

To już ostatnia okazja, by zapisać się do uczestnictwa w Pociągu do biegania - Chrzanowskim Biegu Ulicznym. Zapisy trwają tylko do 10 maja br. Pierwsza z dużych imprez biegowych w powiecie chrzanowskim odbędzie się 28 maja. Obecnie do udziału w biegu zapisało się 240 osób.