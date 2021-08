Pociągi nie dojadą z Krakowa do Wieliczki. Szykują się duże zmiany

- Ze względu na wejście w kolejną fazę głównych prac modernizacyjnych realizowanych na obszarze krakowskiego węzła kolejowego związanych przede wszystkim z przebudową stacji Kraków Płaszów i Kraków Bieżanów i stopniowym przenoszeniem ruchu na nową infrastrukturę, a także z uwagi na długotrwałe ograniczenia w ruchu Słomniki – Miechów spowodowane wymianą sieci trakcyjnej, utrudnienia w ruchu w okresie od września do listopada br. będą dotyczyć w zasadzie wszystkich pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie - informuję kolejarze.

Najistotniejszą i najbardziej odczuwalną przez podróżnych zmianą w rozkładzie jazdy będzie wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia w okresie od 15 października do 15 listopada 2021 r. Związane jest to z przebudową stacji Kraków Bieżanów, uniemożliwiony czasowo będzie wjazd na linię kolejową nr 109 prowadzącą do Wieliczki.