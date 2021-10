Pogoda na 19 października. Wtorek z przelotnym deszczem. W kolejnych dniach pochmurno, chłodno, zawieje silny wiatr TVN Meteo/x-news

We wtorek początkowo na północy, południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju wystąpi duże lub całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Strefa opadów, podczas której spadnie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy, przemieści się w ciągu dnia nad obszar północno-wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, narastające w ciągu dnia od zachodu do całkowitego. Możliwe są przejaśnienia - większe spodziewane są głównie na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 14-16 st. C na południu, zachodzie i w centrum Polski. We Wrocławiu słupki termometrów mogą sięgnąć 17 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, w górach i na Wybrzeżu porywisty - w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.