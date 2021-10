Pogoda na czwartek, 7 października. Będzie słonecznie, ale chłodniej. Pogoda na najbliższe dni

W piątek na obszarze całego kraju spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie. Miejscami zrobi się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo z kierunków wschodnich.

Pogoda w sobotę będzie słoneczna, jedynie na Podkarpaciu i krańcach północno-zachodnich pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum, do 14 st. C na zachodzie. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.