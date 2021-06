Pogoda na najbliższe dni: 4 - 6 czerwca. Długi weekend czerwcowy zapowiada się pogodnie. Miejscami może przelotnie popadać

Pogoda na najbliższe dni: 4 - 6 czerwca

Drugiego dnia długiego weekendu czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podlasiu i Mazurach pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Po południu słabo popadać może również na Nizinie Szczecińskiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i północno-wschodni.

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne, miejscami możliwe są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu do 26 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i północno-wschodni wiatr.

Niedziela również zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.