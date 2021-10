Pogoda na niedzielę, 17 października. Niedziela słoneczna tylko na południu. Będzie chłodno

W poniedziałek w północnej połowie Polski będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie 3-5 l/mkw. Na pozostałym obszarze wystąpi zmienne zachmurzenie, ale nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu.

Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego wzrastającego do dużego. W drugiej części dnia na północnym zachodzie będzie pochmurno z opadami deszczu 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słabo z kierunków południowych.