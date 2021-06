Pogoda na niedzielę, 27 czerwca. Niedziela będzie pogodna. Po weekendzie znów powyżej 30 stopni, wrócą gwałtowne burze

Niedziela zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W poniedziałek można spodziewać się wręcz słonecznej pogody. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pod znakiem słońca upłynie także wtorek. Temperatura maksymalna sięgnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.