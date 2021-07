Pogoda na niedzielę, 4 lipca. Niedziela z burzami i intensywnymi opadami deszczu. W następnych dniach temperatura mocno skoczy w górę TVN Meteo/x-news

W nadchodzących dniach wystąpią burze, którym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu i silne porywy wiatru. Z każdym dniem będzie coraz cieplej, aż temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni Celsjusza. W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Tylko na Śląsku nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Warmii. Powieje słaby, zmienny wiatr.