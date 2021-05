Pogoda na piątek, 14 maja. Piątek z przelotnym deszczem w całym kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze TVN Meteo/x-news

W piątek w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i w centrum burze (5-15 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C nad Zatoką Gdańską do 20 st. C w centrum kraju. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h. Sobota zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie i południu także burzami (5-15 mm). Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku.