Pogoda na poniedziałek, 15 listopada. Nadal będzie pochmurno, od wtorku więcej słońca TVN Meteo/x-news

W poniedziałek niebo nad Polską nadal będzie pochmurne. Możliwe są także niewielkie opady deszczu, a rano mgły. Temperatura wyniesie od 3 stopni w Suwałkach do 9 stopni we Wrocławiu i Katowicach. W Krakowie na termometrach zobaczymy 8 st. C. Od wtorku synoptycy przewidują więcej przejaśnień i pogodnego nieba.