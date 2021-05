Pogoda na poniedziałek, 17 maja. Poniedziałek bez opadów tylko na wschodzie. Nad resztą kraju przelotny deszcz TVN Meteo/x-news

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju będą postępować opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na zachodzie pojawią się burze z opadami do 30 l/mkw. Tylko na wschodzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na zachodzie, 18 st. C w centrum kraju do 21 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr z kierunków południowych, Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowy. W burzach porywy mogą osiągnąć do 80 km/godz. Wtorek będzie pochmurny z opadami deszczu do 10-20 l/mkw., a na zachodzie także burzami. Termometry pokażą od 14 st. C na Podkarpaciu, 15 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Podlasiu.