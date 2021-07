Pogoda na sobotę, 10 lipca. Chłodniej i spokojniej. Przelotne opady na wschodzie i północy TVN Meteo/x-news

Sobota na wschodzie przyniesie przelotny deszcz i burze. Towarzyszyć im będą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km/h. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.