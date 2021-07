Pogoda na sobotę, 24 lipca. Wracają upały. W niedzielę powyżej 30 stopni

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.

W Małopolsce termometry pokażą od 20 st. C w Zakopanem i Nowym Targu do 25 st. C w Krakowie, Olkuszu, Chrzanowie i Tarnowie.

Na niedzielę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną do 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.