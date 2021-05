Pogoda na sobotę, 29 maja. W najbliższych dniach bez zmian. Do 20 stopni i możliwe opady deszczu

Sobota zapowiada się pogodnie jedynie na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie pogodną aurę, tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju zrobi się pochmurno i spadnie do 10 l/mkw. Na Podkarpaciu prognozowane są opady do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

W poniedziałek należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Tylko na południowym wschodzie chmur będzie dużo, a z nich popada deszcz o sumie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.