Pogoda na sobotę, 3 lipca. Burze nie ustąpią. Kolejne dni dalej będą deszczowe

Sobota na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej zapowiada się pogodnie. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem do 10 l/mkw. Mogą pojawiać się burze z opadami do 25 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w centrum kraju, do 25 st. C na Podlasiu, Mazurach i Warmii. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Podczas burz będzie rozpędzał się do 80 km/h.

W Małopolsce temperatura wyniesie od 16 st. C na Podhalu do 23 st. C w Krakowie, Chrzanowie i Dąbrowie Tarnowskiej.

W niedzielę mieszkańcy południowego zachodu będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. W pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Podkarpacie należy spodziewać się burz z opadami do 25 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu. Podczas burz rozpędzi się do 80 km/h.