Pogoda na sobotę, 6 listopada. W sobotę jeszcze rozpogodzenia, w niedzielę deszcz już niemal w całym kraju TVN Meteo/x-news

W ciągu dnia w północnej połowie kraju przewaga pochmurnego nieba, miejscami z chwilowymi przejaśnieniami oraz słabymi przelotnymi opadami deszczu. Na południu rozpogodzenia i bez opadów. Temperatura wyniesie od 9 st. na północy do 11/12 st. na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach do 40-60 km/h, na Wybrzeżu do 60-70 km/h.