Pogoda na wakacje może nas zaskoczyć. Jak zapowiada się pogoda na lato w Krakowie? Eksperci prognozują upały, ale też silne burze z opadami OPRAC.: Anna Nowak

Pogoda na wakacje 2021. Czeka nas ciepłe lato, ale według prognostyków- bez długotrwałych upałów [PROGNOZA POGODY] Jon Ander/unsplash.com

Wakacyjny urlop zaplanowany? Jeśli nie, zgodnie z długoterminową prognozą pogody, najlepszym okresem do letniego wypoczynku jest lipiec. To właśnie wtedy będziemy mogli cieszyć się największą liczbą gorących i słonecznych dni z temperaturami rzędu 26 stopni. Jak zapowiada się pełna pogoda na wakacje? Zobaczcie niżej. Pamiętajcie jednak, że są to na razie przewidywania - długoterminowe prognozy nie zawsze się sprawdzają.