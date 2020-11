Pogoda na weekend w Krakowie. Ciepło, słońce i brak opadów. Sprawdź prognozę pogody!

Pogoda na weekend w Krakowie. Pogoda na listopad 2020: przewidywania

Mimo że mamy dopiero początek listopada, aura pogodowa robi się coraz bardziej zimowa. Rzadziej świeci słońce, częściej całe niebo jest przykryte chmurami. Dni są raczej deszczowe, szare i wietrzne. Jednak ze względu na zmiany klimatyczne, pogoda zmienia się bardzo szybko - jednego dnia zmagamy się z deszczem i wiatrem, za to drugiego w świetle słońca możemy podziwiać kolorowe liście na drzewach.

Najbliższy weekend, to jest od 6 do 8 listopada prawdopodobnie będzie należał do tej drugiej kategorii. Nadchodzące wolne dni będą idealną okazją do wyjścia z domu, wybrania się na spacer po parku czy lesie i zażycia świeżego powietrza. Średnia temperatura podczas tych trzech dni będzie wynosić około 14 stopni.

Pogoda na piątek, 6 listopada