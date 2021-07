Pogoda na wtorek, 6 lipca. Nawet 35-stopniowy upał i burze z porywami wiatru do 100 kilometrów na godzinę

We wtorek będzie pogodnie, tylko mieszkańców północno-wschodniej części kraju czeka zachmurzenie umiarkowane i przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz silny, w porywach osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę.