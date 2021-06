Pogoda. Niedziela chłodna i burzowa, kolejne dni będą upalne

Niedziela na Warmii, Mazurach i Podlasiu upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i burz z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze wystąpi zmienne zachmurzenie. Lokalnie mogą występować krótkotrwałe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 19 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Poniedziałek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

We wtorek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i zmienny wiatr.