Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn. W tle kradzieży, oszustwa i groźby karalne

W ostatnim tygodniu sierpnia br. kryminalni z Komisariatu Policji VIII w Krakowie udali się w okolice Placu Centralnego, gdzie w jednym z mieszkań przebywać miały poszukiwane osoby. Około godziny 7:00 policjanci zapukali do drzwi mieszkania, jednak początkowo nie zostali wpuszczeni do środka, pomimo iż z lokalu wyraźnie słychać było dobiegające odgłosy. Dopiero groźba siłowego wejścia przekonała osoby będące w środku do otwarcia drzwi. Po wejściu do mieszkania policjanci zastali tam 19-latka oraz 22-latka, którzy jak się okazało, byli poszukiwani. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do pobliskiego komisariatu.

Po przeprowadzonych formalnościach starszy z nich trafił do zakładu karnego do odbycia zaległej kary roku pozbawienia wolności.

Młodszy mężczyzna był natomiast poszukiwany w ramach prowadzonych dochodzeń. Usłyszał kilka zarzutów gdyż od pewnego czasu zajmował się kradzieżami. Swoje działania skupił na wypatrywaniu wartościowych rowerów, po czym usuwał z nich zabezpieczenia, kradł a następnie sprzedawał zrabowany towaru w okolicznych lombardach (oszukując pracowników lombardu). Policjanci działający w tej sprawie odzyskali w sumie 4 jednoślady. To jednak niejedyne przewinienia, jakich dopuścił się 19-latek. Oprócz zarzutów kradzieży, oszustwa usłyszał także zarzuty kierowania gróźb karalnych. Bowiem kilka dni wcześniej na jednym z osiedli w Nowej Hucie posiadając przy sobie butlę z gazem łzawiącym kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia w kierunku innych osób. Mężczyzna był też poszukiwany przez jeden z krakowskich komisariatów w związku z podobną sytuacją do jakiej doszło pod koniec lipca br. w rejonie Prądnika Białego, kiedy to groził innym osobom, posiadając przy sobie nóż.. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi on w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.