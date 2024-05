Policyjny patrol oświęcimskiej grupy Speed zatrzymał drogowego recydywistę, 22-letniego mieszkańca gminy Oświęcim

Patrol policyjnej grupy Speed w Brzezince

Do zatrzymania 22-latka kierującego peugeotem doszło na ul. Pławskiej w Brzezince. Policjanci zwrócili uwagę, że kierowca nie trzymał prostego toru jazdy.

- Badanie jego stanu trzeźwości przy użyciu alkotestera w wydychanym powietrzu nie wykazało u niego alkoholu. Pozytywny wynik dało jednak badanie przeprowadzone przy użyciu narkotestu. W ślinie mężczyzny wykazał obecność metamfetaminy. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli zawiniątko, w którym znajdowała się niewielka ilość amfetaminy - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Ponadto, jak dodaje, mężczyzna wsiadł za kierownicę pomimo sądownie orzeczonego zakazu kierowania, a także cofniętych uprawnień do kierowania. W związku z powyższym został zatrzymany. Trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Do badań toksykologicznych została mu pobrana krew.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu.