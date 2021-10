Póltopraroczne dziecko i jego matka zabrani do szpitala po wypadku na drodze nieopodal Nowego Sącza

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

W Bilsku, miejscowości w gminie Łososina Dolna, przez którą przebiega główna, bardzo ruchliwa, trasa łącząca Nowy Sącz z Krakowem i Tarnowem, rozbił się mały samochód osobowy.

O zaistniałym w Bilsku wypadku mercedesa klasy A, majacego numery rejestracyjne powiatu nowosądeckiego (KNS), oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu został zawiadomiony siedemnaście minut po godzinie ósmej. Alarmujący podawał, z w rozbitym samochodzie jest małe dziecko.

Do akcji ruszyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej, mający najbliżej do miejsca wypadku i posiadający nie tylko doskonałe wyszkolenie oraz wyposażenie, ale co ważne także olbrzymie doświadczenie w ratownictwie drogowym. Skierowane do Bilska zostały również zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu.