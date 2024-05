Pomidorowe królestwo w Ropicy Polskiej. Ryszard Barszcz rozpoczął kolejny sezon z egzotycznymi odmianami

Adonis, Podróżny, Gargamel, Kanadyjczyk, Hawajski Ananas, Malachitowa Szkatułka – to tylko kilka pierwszych z długiej listy pomidorowych odmian, które Ryszard Barszcz, rolnik z Ropicy Polskiej sadzi w tym roku w swoich tunelach. Pomidory darzy szczególnym zainteresowaniem. I może o nich opowiadać godzinami. Pracy wymagają ogrom, stąd muzyka, która wypełnia ogrodniczą konstrukcję.

BeNatur w Ropicy to kopalnia smaków

Walorami innych, trzepie jak z rękawa: hawajski ma lekko cytrusowy smak, malachitowy - limonkowy kolor i winną nutę przez co doskonale nadaje się na sos. Gargamel zaś idealnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek, bo ma wielobarwną skórkę. W „tomato-świecie” Ryszarda Barszcza znajdzie się też coś z nutą fantazji, a mianowicie odmiana sweetheart, której owoce przybierają kształt... serca.

- Poza tym mają też doskonałą chrupkość i słodycz – wylicza.

Niejako dla uzupełnienia tematu, tuż obok rośnie Aurija. Zalety smakowe ma podobne, ale gdy rośnie, przybiera kształt najważniejszego męskiego atrybutu.

- I jak tu nie mówić, że pomidory to emocje – komentuje żartobliwie.