Pomysł na letni obiad. Zupa wiśniowa z polentą [PRZEPIS]

Choć nazwa może brzmieć zagadkowo, danie jest proste w przygotowaniu i sycące, a składniki z pewnością masz już w swojej kuchni. Wiśniowa zupa podawana na zimno w letnie dni to nie tylko ciekawa alternatywa dla klasycznych propozycji obiadowych, ale również bardzo kusząca nowość dla wszystkich odkrywców ciekawych smaków.

Składniki (4 porcje)

1 kg wiśni

1 litr wody Mama i ja

250 ml śmietany do zupy

3 łyżki cukru/ksylitolu/erytrolu (lub ilość według uznania)

1 łyżeczka cynamonu

1/2 łyżeczki soli

2 łyżki mąki ziemniaczanej

Dodatkowo na polentę

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej

1,5 szklanki wody Mama i Ja

szczypta soli

Wykonanie

1. Wiśnie wydryluj, przełóż do garnka, zalej wodą i gotuj 10 minut.

2. Dopraw solą, słodzikiem, cynamonem i zagotuj, a potem zmiksuj, aby rozdrobnić owoce.

3. Dodaj śmietanę, wymieszaj i odstaw do przestudzenia.

4. Przelej wodę do garnka z grubym, nieprzywierającym dnem, a następnie zagotuj.

5. Dodaj sól oraz mąkę, cały czas energicznie mieszając.

6. Gotuj 3-4 minuty, stale mieszając (np. trzepaczką).

7. Niewielką foremkę wyłóż papierem do pieczenia. Przelej gorącą polentę. Odstaw do przestudzenia.

8. Chłodną polentę wyjmij z formy, pokrój w kostkę.

9. Zimną zupę podawaj z kostkami polenty.