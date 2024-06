Wiśnie to owoce doskonale. Zobacz co w sobie kryją i co można z nich przygotować [PRZEPISY]

Sezon wiśniowy trwa zaledwie dwa miesiące: ostatnie owoce pojawiają się na początku sierpnia. Warto więc wykorzystać dostępność świeżych, dopiero zerwanych wiśni. To teraz są najsmaczniejsze i mają w sobie najwięcej witamin. Dlatego w lipcu jedzmy, pieczmy oraz róbmy konfitury z wiśni!

Wiśnie - na stres i dobry sen

Choć wiśnie w zdecydowanej większości składają się głównie z wody, ich miąższ to jednak prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.

Wiśnie - rarytas całoroczny

Wiśnie - słodkie maleństwa

Lato bez wątpienia ma smak wiśni, dlatego nie zamykajmy ich jedynie w przetworach, które będą przywoływać wakacyjne wspomnienia zimą, ale obsadzimy je w roli głównej, przygotowując desery, ciasta i torty na przyjęcia w ogrodzie. Postawmy np. na lekkie, słodkie, ale i delikatnie kwaskowe kremy wiśniowe, które w prosty sposób przygotujemy dodając do tradycyjnego, śmietanowego kremu kilka zblendowanych wiśni lub kilka łyżek samego soku z wiśni.

Cukierki z wiśni – wiśnie kandyzowane

Kandyzowane wiśnie możemy przygotować sami! Po wydrylowaniu, owoce gotujemy na wolnym ogniu przez 30 minut w gęstym syropie na bazie wody i cukru, zostawiamy do ostygnięcia nawet na całą noc, a potem podsuszamy w piekarniku w 50°C. Wiśnie są gotowe, gdy przestają się kleić. Te naturalne, domowe cukiereczki to gustowna i smaczna ozdoba!

Gwiazda wieczoru - wiśnie

Mini babeczki czy smakowite, chrupiące bagietki z wiśniowymi dodatkami to świetne desery i przekąski na każde, letnie popołudnie. Na niedzielne spotkania w większym gronie i specjalne okazje zdecydowanie największe wrażenie na naszych gościach zrobi lekki dwusmakowy, śmietankowo-czekoladowy tort ze świeżymi wiśniami. Puszyste, gotowe spody tortowe to gwarancja udanego letniego deseru, który przygotujemy w dwa kwadranse. Spody tortowe wystarczy przełożyć kremami i dodać wydrylowane wiśnie, by cieszyć się pysznym, lekkim smakiem letniego deseru.