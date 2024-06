Te przekąski będą hitem wakacyjnych imprez! Sprawdź przepisy prosto od Masterchefa

Ziemniaki hasselback, czyli przysmak rodem ze Szwecji

Ziemniaki hasselback świetnie sprawdzą się jako danie samo w sobie, ale możesz też zaserwować je w towarzystwie sałatki czy mięsa z grilla. Do ich przyrządzenia będziesz potrzebować kilka obranych ziemniaków, chyba że kupisz te młode, z ładną i cienką skórką, które wystarczy tylko dokładnie wyszorować. Następnie rozpocznij nacinanie w plasterki, ale nie przekrajaj ich do końca – jeśli umieścisz ziemniaka pomiędzy dwoma pałeczkami lub ołówkami, nóż nie będzie dochodził do deski czy blatu. Tak przygotowane wystarczy przełożyć ziołowym lub czosnkowym masłem i… upiec!

W piekarniku spędzą minimum godzinę, ale jeśli masz w domu frytkownicę powietrzną koniecznie ją wykorzystaj. W takim urządzeniu piecz je najpierw przez 20 minut w 180 stopniach, a następnie przez ok. 10 minut w 190. W trakcie zmiany temperatury dobrze jest wyjąć ziemniaki i ponownie posmarować je masłem oraz posypać drobno posiekaną pietruszką, co zapewni im niesamowitą chrupkość i intensywny aromat.

Krewetki po meksykańsku dla miłośników pikantnych smaków

Krewetki w aromatycznych przyprawach, idealnie upieczone, podane w towarzystwie świeżych ziół, skropione limonką to coś czego nie może zabraknąć na letnim ucztowaniu. Po dokładnym oczyszczeniu, osusz je papierowym ręcznikiem. Następnie zamarynuj w oliwie i w ostrym, wyrazistym pieprzu kajeńskim, który nada im charakteru. Możesz delikatnie oprószyć je solą morską. Odstaw na kilka chwil do lodówki, a następnie nabij na długie wykałaczki.

Sajgonki – smak Azji na polskim stole

Myślisz, że przygotowanie sajgonek jest skomplikowane i czasochłonne? Nic bardziej mylnego! Obiecuję, że zajmie Ci to maksymalnie godzinę, a ich smakiem zachwycisz nawet najbardziej wybrednych gości. Najpierw przygotuj farsz – pokrój warzywa, np. cebulę, czosnek, marchewkę, grzyby i podsmaż je krótko na oliwie razem z mięsem mielonym. Dopraw solą i pieprzem, dodaj trochę sosu sojowego i odstaw do ostygnięcia. Następnie zabierz się za przygotowanie papieru ryżowego, w który zawiniesz farsz. Namocz go w wodzie aż odpowiednio zmięknie i zawiń farsz w kształt dobrze znanego krokieta. Tak przygotowane sajgonki możesz usmażyć na głębokim tłuszczu lub upiec we frytkownicy beztłuszczowej – będzie to zdrowsza wersja sajgonek, którą docenią nie tylko osoby, dbające o linię. Sajgonki zaserwuj w towarzystwie sosu sojowego, słodkiego sosu chilli lub dipu na bazie jogurtu i czosnku. Spodziewałaś się, że to takie proste?