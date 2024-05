Przekąski. Chipsy niekoniecznie ziemniaczane – z czego przygotować chrupiące talarki? [PRZEPISY]

Przepisy na chrupiące, domowe chipsy z owoców i warzyw.

Długie wieczory filmowe lub leniwe popołudnia z książką i kubkiem gorącej herbaty to idealna okazja do przegryzania drobnych przekąsek. Aby oprzeć się pokusie sięgnięcia po chipsy czy czekoladki, warto poznać kilka domowych receptur na chrupiące, niezwykle smakowite i korzystniejsze dla naszego zdrowia smakołyki. W ten sposób przygotujemy rarytasy wolne od niezdrowych dodatków i stanowiące połączenie naszych ulubionych smaków.

Klasykiem wśród miłośników zdrowych przekąsek są obecnie chipsy z jarmużu. Jeśli chcielibyśmy nieco urozmaicić domowy repertuar chrupiących przysmaków, wystarczy uruchomić kulinarną wyobraźnię. Smakowite kąski przyrządzimy zarówno z warzyw, owoców, jak i mniej oczywistych składników, do których należy chociażby żółty ser. Chipsy z bananów. 123 rf

Chipsy na słodko?

Niekonwencjonalnym, niemniej przepysznym dodatkiem do popołudniowej kawy czy herbaty staną się chipsy owocowe. Na sklepowych półkach bez trudu odnajdziemy chrupiące krążki z jabłek czy bananów. Najczęściej są one jednak pozbawione jakichkolwiek dodatków smakowych.

Przygotowując jabłkowe chipsy w domu możemy nadać im smaku prawdziwej szarlotki dzięki szczypcie mielonego cynamonu. W przypadku bananów również możemy pokusić się o urozmaicenie smaku. Najpierw cienkie plasterki delikatnie podsuszamy w piekarniku nastawionym na około 70 stopni. Następnie za pomocą pędzelka silikonowego smarujemy je płynnym miodem i kontynuujemy pieczenie.

Warto wykorzystać także pełnię sezonu na dynię, która choć należy do warzyw doskonale smakuje w wersji na słodko. Pokrojoną w drobne plasterki dynię smarujemy olejem i posypujemy szczyptą cukru kokosowego, który charakteryzuje się intensywną karmelową nutą. Dla nadania bardziej wyrazistego charakteru, wymieszajmy cukier ze szczyptą płatków chili. Dzięki nim dyniowe chipsy dodatkowo rozgrzeją nas w chłodne wieczory. Chipsy z warzyw. 123 rf

Klasycznie, z nutą oryginalności

Oczywiście jeśli należymy do grona konserwatywnych smakoszy chipsów, w domu przygotujemy także ziemniaczane talarki. Taka alternatywa dla sklepowych gotowców z pewnością będzie zawierała mniej konserwantów i sztucznych komponentów.

Aby zminimalizować zawartość tłuszczu, najlepiej usmażyć je, wzorem owocowych kąsków, w piekarniku, zamiast w garnku z olejem.

Dokładnie umyte szczotką pod bieżącą wodą ziemniaki kroimy w bardzo cienkie plasterki, posiłkując się robotem kuchennym lub tradycyjną obieraczką do warzyw. Następnie przekładamy je do miski, mieszamy z oliwą, solimy lub dodajemy ulubione przyprawy – koperek, oregano, paprykę wędzoną czy pieprz – i dokładnie mieszamy. Ważne, by każdy plasterek dokładnie pokryty został oliwą i dodatkami.

Chipsy układamy pojedynczo obok siebie na blaszce wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze około 200 stopni, aż do zarumienienia. Co ciekawe, w ten sam sposób przygotujemy chrupiące talarki z innych warzyw – marchewki, selera, buraka, batatów i pietruszki. Chipsy z sera żółtego. materiały prasowe

Czipsy serowe: bardziej treściwy kąsek

Owoce i warzywa to nie wszystko. Bazą dla chrupiących kąsków może stać się także znajdujący się w każdej lodówce ser żółty. Serowe chipsy z pewnością są smakołykiem bardziej treściwym i kalorycznym, jednak mogą stanowić dopełnienie miski warzywnych chrupkości. Ponadto są bardzo szybkie w przygotowaniu.

Blachę wykładamy papierem do pieczenia, a ser ucieramy na drobnych oczkach. Możemy zrezygnować z jakichkolwiek dodatków lub wymieszać wiórki z tymiankiem, ostrą papryką, koperkiem lub innym ulubionym smakiem. Na papierze układamy niewielkie kopczyki, które następnie delikatnie rozpłaszczamy. Pamiętajmy, by nie układać ich zbyt blisko siebie, ponieważ w piekarniku ser się roztopi i zamieni w większe krążki. Chipsy pieczemy kilkanaście minut w temperaturze około 200 stopni, a następnie przekładamy na papierowy ręcznik, by odsączyć nadmiar tłuszczu.

– Ser żółty to idealny składnik dań przygotowanych na ciepło. Jeśli poddamy go działaniu wysokiej temperatury przez nieco dłuższy czas, zamieni się z kolei w chrupiącą przekąskę. Wybierając gatunki typu holenderskiego uzyskamy łagodniejszy smak. Bardziej pikantne staną się chipsy z serów typu szwajcarskiego, takich jak Aldamer. Ważne, by nie piec serowych krążków zbyt długo, ponieważ mogą stać się gorzkie – wyjaśnia Ewa Polińska z MSM Mońki.

Jak widać, warto poświęcić chwilę, by przygotować w domu zdrowe przekąski.

