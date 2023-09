Knedle ze śliwkami. Smakują jak u babci! [PRZEPIS]

Sezon na śliwki właśnie się rozpoczyna. Mirabelka, renkloda, węgierka lub lubaszka… to tylko cztery najpopularniejsze spośród 6 tysięcy odmian śliwek dostępnych w naszym kraju. Znane ze swoich zdrowotnych właściwości i bogactwa witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6, B9), a także witamin A, C, E i K oraz minerałów, takich jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, cynk i sód, przede wszystkim pysznie smakują. Wszystkich miłośników tych apetycznych owoców uspokajamy. 100 gram świeżych owoców zawiera tylko 45 kcal. Nic, tylko zajadać śliwki w każdej możliwej postaci!

A jak śliwki to konieczne knedle! To danie z gotowanych klusek ziemniaczanych nadziewanych śliwkami lub morelami, pochodzące z Cesarstwa Austro-Węgier.