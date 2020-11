Pomysł na śniadanie. Rewelacyjny omlet rodzinny Jak zrobić omlet? Zobacz omlet Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Przepisem na omlet rodzinny podzieliła się Agnieszka Węgrzyn ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (gmina Myślenice). Panie z Koła zawsze chętnie wspierają lokalne organizacje i instytucje, pomagając przy organizacji różnych imprez.

Świetnie gotują, dlatego wydały swoją książkę kucharską „Święta w Głogoczowie, czyli pierwsza książka kucharska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie”. Warto do niej zaglądnąć, ponieważ znajdą tam Państwo mnóstwo przepisów na pyszne dania!

Składniki

6 jaj

6 płaskich łyżek mąki tortowej

3 płaskie łyżki cukru

szczypta soli

masło do smażenia (najlepiej klarowane)



Wykonanie

Oddzielić żółtka od białek. Białka i szczyptę soli ubić na sztywną pianę. Do piany dodać mąkę, cukier i żółtka. Delikatnie wymieszać. Na patelni rozpuścić masło (ok. 1/4 kostki), wlać przygotowaną masę.

Smażyć pod przykryciem na małym ogniu, aż dół ciasta się zrumieni. Ciasto delikatnie obrócić na drugą stronę. Jeśli jest taka potrzeba – dodać masło. Smażyć pod przykryciem do uzyskania złocistego koloru. Omlet podawać ciepły. Najsmaczniejszy jest z dżemem truskawkowym. Porcja na dużą patelnię.