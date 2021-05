Poprad Muszyna celuje w awans. Trener: zdecyduje szeroka kadra

Dobra gra Popradu Muszyna jest też oczywiście efektem ruchów transferowych przeprowadzonych ostatnio w uzdrowisku. Przed startem obecnego sezonu czwartej ligi grupy małopolskiej wschodniej do Muszyny trafił pomocnik pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz Grzegorz Baran. 38-latek, który pewnie mógłby jeszcze pograć w piłkę na wyższym poziomie niż ten czwartoligowy w wywiadach podkreślał, że spore znaczenie miała dla niego odległość od Nowego Sącza gdzie mieszka z rodziną.

Od początku tego roku w Muszynie jest również inny były gracz nowosądeckiego pierwszoligowca, Maciej Korzym (240 meczów w ekstraklasie i 38 trafień). 33-letni „Korzeń” zdobył już dla klubu z uzdrowiska kilka goli w lidze i w Pucharze Polski. On w przeciwieństwie do kolegi Grzegorza, miał okazję posmakować pierwszej ligi również w tym sezonie. Maciej Korzym na tym poziomie rozgrywek zagrał w trzynastu meczach (w tym siedmiu w podstawowym zestawieniu), ale bramki nie zdobył. W przeszłości napastnik potrafił jednak strzelić dziewięć goli w jednym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej. Tak było jeszcze w kampanii 2012/2013, gdy reprezentował barwy Korony Kielce. Snajper pokonywał wówczas bramkarzy m.in. Wisły Kraków i Legii Warszawa.

Doświadczony Baran (220 meczów w ekstraklasie i cztery trafienia – przyp. red.) jeszcze w poprzednim sezonie zaliczył dwadzieścia spotkań w Fortuna 1 Lidze (w tym szesnaście w wyjściowym składzie zespołu „Biało-Czarnych”, w których zdobył bramkę przeciwko GKS Bełchatów. Nie był więc przysłowiowym „piątym kołem u wozu”. Można stwierdzić, że Popradowi trafił się cenny element układanki. Grzegorz Baran już jesienią potwierdził bowiem, że wciąż bardzo dobrze czuje się na zielonej murawie: przez jeden z lokalnych portali internetowych został wybrany do najlepszej jedenastki rozgrywek.

- To spora wygoda i będę miał czas na inne obowiązki – przyznawał.

- Najbliższe spotkania będą dla nas sporym wyzwaniem. Później gra będzie co trzy dni aż do połowu czerwca. Nasz terminarz jest bardzo trudny – komentuje prezes Popradu Stanisław Sułkowski.

W najbliższej ligowej kolejce Poprad zmierzy się u siebie z Metalem Tarnów (sobota, godzina 16). Następnie już w środę 19 maja drużyna z Muszyny rozegra mecz półfinałowy w Pucharze Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przeciwko Bocheńskiemu KS. Na kolejną sobotę zaplanowano z kolei potyczkę z Unią Tarnów na wyjeździe, start tego spotkania o godzinie 17. Popradowi przyjdzie zatem rywalizować z wymagającymi przeciwnikami: kolejno z dziesiątą, piętnastą i trzecią siłą czwartej ligi. Półfinał krajowego pucharu na szczeblu MZPN to nagroda za ostatnią wygraną w Niecieczy nad Bruk-Betem Termalicą 2:1 po trafieniach Mateusza Orzechowskiego i Szymona Grucy.

- Zostało nam dziewięć meczów do zakończenia sezonu. Sytuacja w lidze jest bardzo ciekawa. Nie ma co kryć tego, że dawno już w naszej lidze nie było aż tylu drużyn walczących o awans do baraży. W sezonie prócz Unii, Lubania czy Limanovii, groźne są choćby Wierchy Rabka-Zdrój. Nie będzie łatwych meczów i zdajemy sobie z tego sprawę – dodaje prezes.

- Poprzeczka idzie w górę. Jest ciśnienie, presja. Myślimy o każdym najbliższym meczu. Oby tylko piłkarze byli zdrowi, kadra jest szeroka, więc powinno być dobrze – kończy z nadzieją nasz rozmówca.

A co o najbliższym rywalu Popradu sądzi jego trener Robert Kubiela?

- Metal w zimie wzmocnił kadrę. Udało mu się utrzymać w dziesiątce właściwie rzutem na taśmę. Tarnowianie nie mają nic do stracenia. Mogą odbierać punkty faworytom… Trzeba robić swoje, ten kto będzie najbardziej stabilny, ten wygra ligę – zauważa szkoleniowiec muszyńskiego klubu.