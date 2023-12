Poszukiwany listem gończym chrzanowianin zatrzymany w pociągu w Oświęcimiu. Miał przy sobie amfetaminę Małgorzata Gleń

Poszukiwany listem gończym zatrzymany w pociągu KPP Oświęcim

Pasażer pociągu, który dojechał do Oświęcimia tak mocno spał, że nie mógł go dobudzić kierownik pociągu. Zadzwonił o pomoc. Okazało się, że to poszukiwany 29-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego. Odpowie również za posiadanie narkotyków, bo nie dość, że był naćpany i pijany, to miał przy sobie amfetaminę.