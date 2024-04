Poważny wypadek w Oświęcimiu. Na ul. Leszczyńskiej doszło do zderzenia motocykla z samochodem. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

Na ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu doszło do zderzenia samochodu z motocyklem Małopolskie Drogi Facebook Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu, dzisiaj, 10 kwietnia, w godzinach popołudniowych doszło do wypadku. Przy wyjeździe z parkingu sklepowego doszło do zderzenia samochodu marki Ford z motocyklistą jadącym yamahą. Poważnie ranny został kierujący motocyklem, który najpierw trafił do oświęcimskiej lecznicy, a następnie został zabrany przez helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali.