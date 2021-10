Powiat brzeski. 150 km/h na motocyklu w terenie zabudowanym, kierowca bez prawa jazdy nie zatrzymał się do kontroli

Do zdarzenia doszło w piątek 22.10.2021 w miejscowości Kąty, w gminie Iwkowa.

Policjanci brzeskiej drogówki kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się kierowcy w obszarze zabudowanym. - Tuż po godzinie 11, funkcjonariusze zauważyli motocykl jadący bardzo szybko w ich kierunku. Pomiar prędkości jednośladu wskazał aż 150 km/h, czyli o 100 km/h więcej niż stanowi dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym. Policjanci wydali sygnał tarczą do zatrzymania się kierującemu, jednak ten zignorował go i nie zatrzymał się do kontroli - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Buczak, oficer prasowy policji w Brzesku.

Funkcjonariusze szybko ustalili właściciela motocykla. Już po kilkunastu minutach policjanci przyjechali do miejsca zamieszkania 22-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego.

- Mężczyzna nie krył zaskoczenia wizytą policjantów. Przyznał się do popełnienia wykroczeń. Tłumaczył się, że nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdami i dlatego nie zatrzymał się do kontroli - dodaje Grzegorz Buczak.