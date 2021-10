Powiat chrzanowski. Basen na Kątach, boiska sportowe i inne inwestycje. Rozdysponowano pieniądze w ramach Polskiego Ładu

Na osiedlu Kąty w Chrzanowie powstanie długo wyczekiwany kompleks letnich basenów. Będą to tzw. baseny napowierzchniowe. Ich niecki sięgają ponad poziom terenu, są też płytsze. Za takim rozwiązaniem przemawia nie tylko niższy koszt budowy, ale także tańsza eksploatacja. Budowa stadionu miejskiego to również niezwykle ważna inwestycja. Chrzanów, miasto powiatowe, nie posiada obiektu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesna infrastruktura ma być impulsem do rozwoju dla lokalnych klubów. Przy obiekcie powstanie także parking.

Mamy już pozwolenie na budowę, przygotowana została niezbędną dokumentacja. Czekaliśmy z ogłoszeniem przetargu na decyzję o dofinansowaniu - mówi Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa.

Łączna wartość inwestycji to 17 mln zł, z czego 15,3 mln zł stanowi otrzymane dofinansowanie. Obiekt powinien być gotowy na sezon 2023.

Gminie natomiast nie udało się pozyskać środków na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie wraz z budową sali sportowej oraz budowę nowego fragmentu zachodniej obwodnicy miasta, który połączy ul. Fabryczną z Powstańców Styczniowych.